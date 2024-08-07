نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حقيقة ضم الزمالك صفقة الأهلي الذهبية ورحيل زيزو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله، نجم فريق سوتشي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحقيقة رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

أحمد سالم يتحدث عن موقف الزمالك من ضم عطية الله

وأكد أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي كريم رمزى في برنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: “مع احترامي للاعب المغربي يحيى عطية الله، ولكن نادي الزمالك عندما يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بيتم الإعلان عنها بصفة رسمية “.

وتابع:" عقد جوزيه جوميز مستمر مع الزمالك، لأنه نفذ الشرط الذي تن وضعه في العقد وهو التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

ثم أوضح عن مصير عواد مع الزمالك:" الزمالك قدم عرض مميز للاعب محمد عواد، حارس مرمى الفريق، وذلك تبعا لظروف النادي المادية الحالية، كما أن إدارة النادي تنتظر رد اللاعب مع نهاية الموسم".

وعن العروض التي تلقاها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق أكمل:“لم تصل إلينا أي عروض رسمية من فرنسا للتعاقد مع زيزو، وهو لاعب كبير ومميز ".

وعن اجتماع اتحاد الكرة، اختتم أحمد سالم:" اعترضنا في اجتماع اتحاد الكرة على المواعيد بسبب تلاحم المواسم، لأننا نرغب في حصول لاعبي الزمالك على راحة كافية بعد نهاية الموسم الحالي، ومن أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد".

