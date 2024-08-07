نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فرنسا وإسبانيا في نهائي أولمبياد باريس 2024 كرة القدم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي منتخب فرنسا مع نظيره منتخب اسبانيا، يوم الجمعة 10 أغسطس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نهائي أولمبياد باريس 2024.

فرنسا ضد إسبانيا

تُقام المباراة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا في الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين منتخبي فرنسا وإسبانيا عبر قناة بين سبورتس 1 HD، حيث تقوم مجموعة قنوات بين سبورتس بإذاعة مباريات الأولمبياد بشكل حصري عبر قنواتها.



ونجح منتخب فرنسا في التأهل لنهائي أولمبياد باريس بعد الفوز على حساب منتخب مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما صعد منتخب إسبانيا للنهائي بعد الفوز على حساب منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف وحيد.

