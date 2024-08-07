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أحمد جودة - القاهرة - باعت اللجنة المنظمة لأوليمبياد باريس 2024 أكثر من 9.4 ملايين تذكرة حتى اليوم الأربعاء ولا يزال يتبقى 4 أيام على حفل اختتام دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يمثل رقمًا قياسيًا تاريخيًا.

9.4 ملايين تذكرة مباعة في الأولمبياد حتى الآن

وكشف إتيان توبويس، مدير عام اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية الصيفية والبارالمبية 2024، عن هذا الرقم خلال مقابلة مع إذاعة فرانس إنفو، مؤكدًا "لقد تم كسر رقم أولمبياد أتلانتا القياسي"، والتي شهدت بيع 8.7 مليون تذكرة.

وقال توبويس "نحن متقدمون بفارق كبير" مؤكدًا أنه "لا يزال أمامنا بعض الفرص"، بالرغم من عدم إفصاحه عن أرقام محددة، في منافسات محددة وبحفل الاختتام الذي سيقام على ملعب فرنسا يوم الأحد المقبل.

وسيختلف بذلك حفل الاختتام عن حفل الافتتاح، والذي لأول مرة يقام في مساحة مفتوحة وهو نهر السين الذي يمر بوسط البلاد.

وفيما يخص دورة الألعاب البارالمبية، التي ستقام في الفترة من 28 من الشهر الحاليّ وحتى الثامن من سبتمبر (أيلول) المقبل، فهناك إجمالي 2.8 مليون تذكرة مخصصة لها بيع منها بالفعل حتى هذه اللحظة 1.3 مليون تذكرة.

