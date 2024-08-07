نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة غياب نجم بوروسيا دورتموند لفترة طويلة بسبب الإصابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، ما تردد في وسائل الإعلام عن استبعاد سيرهو جيراسي، المنضم حديثا لصفوف الفريق، لفترة طويلة.

وقال سيباستيان كييل، المدير الرياضي لدورتموند، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية:" سيرهو كان ومازال يسير بشكل جيد على البرنامج الزمني. يتدرب هنا في باد راكاز( المدينة التي يقيم فيها الفريق معسكره التدريبي) وبدأ الركض مجددا. بالطبع يقوم بهذا دون جبيرة".

وأكد كييل:" لم نحدد أبدا موعدا محددا لعودته".

وقال كييل إنه وفقا لما تم الاتفاق عليه سيغيب اللاعب في البداية ولكنه سيكون متاحا قريبا.

وذكرت صحيفة "بيلد" مؤخرا أن جيراسي لن يكون متاحا للعب حتى أكتوبر بسبب مشكلة في الركبة، والتي أرجأت انتقاله من شتوتجارت إلى دورتموند.

ويتوقع أن يحل جيراسي محل نيكلاس فولكروج، الذي أكمل انتقاله إلى ويستهام.