نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الأهلي يفاوض نجم باريس سان جيرمان وحقيقة رحيل زيزو عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاربعاء 7-8-2024 في السطور التالية:

الأهلي يستهدف ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي

كشفت بعض المصادر الصحفية الصادرة صباح اليوم الأربعاء أن إدارة النادي الاهلي قد دخلت في مفاوضات جادة لضم واحد من أبرز لاعبي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال الصحفي الموثوق في صحيفة فووت ميركاتو سيباستيان دينيس أن النادي الأهلي بطل افريقيا مهتم بالحصول على خدمات اللاعب لايفو كوازاوا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي السابق.

وأضاف أن الاهلي يعد من بين الأندية التي ابدت رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب الذي انتهى تعاقده مع العملاق الباريسي خلال شهر يوليو الماضي.

ولن تكون مهمة الأهلي سهلة للحصول على توقيع اللاعب في صفقة انتقال حر حيث يحظى بمتابعة قوية من جانب بعض الأندية أبرزها تورينو الإيطالي وأيوب سبور التركي وفريق قطري، إلى جانب نادٍ في الدوري الفرنسي.

وأنهى أن اللاعب البالغ من العمر واحد وثلاثين عامًا يتدرب حاليًا في موناكو لحسم وجهته القادمة ويستعد للتضحية بجزء من راتبه لتسهيل مهمة انتقاله لفريقه الجديد.

حقيقة ضم الزمالك صفقة الأهلي الذهبية ورحيل زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله، نجم فريق سوتشي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحقيقة رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وأكد أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي كريم رمزى في برنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: “مع احترامي للاعب المغربي يحيى عطية الله، ولكن نادي الزمالك عندما يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بيتم الإعلان عنها بصفة رسمية “.

وتابع:" عقد جوزيه جوميز مستمر مع الزمالك، لأنه نفذ الشرط الذي تن وضعه في العقد وهو التتويج ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية".

ثم أوضح عن مصير عواد مع الزمالك:" الزمالك قدم عرض مميز للاعب محمد عواد، حارس مرمى الفريق، وذلك تبعا لظروف النادي المادية الحالية، كما أن إدارة النادي تنتظر رد اللاعب مع نهاية الموسم".

وعن العروض التي تلقاها أحمد سيد زيزو لاعب الفريق أكمل:“لم تصل إلينا أي عروض رسمية من فرنسا للتعاقد مع زيزو، وهو لاعب كبير ومميز ".

وعن اجتماع اتحاد الكرة، اختتم أحمد سالم:" اعترضنا في اجتماع اتحاد الكرة على المواعيد بسبب تلاحم المواسم، لأننا نرغب في حصول لاعبي الزمالك على راحة كافية بعد نهاية الموسم الحالي، ومن أجل الاستعداد بقوة للموسم الجديد".

