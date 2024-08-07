نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سقوط مدو لليد وتوهج القدم.. حصاد اللعبات الجماعية لمنتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قبل انطلاق بطولة أولمبياد باريس لعام 2024، كانت جميع الأمال المصرية معلقة بنجاح منتخب اليد، وتحقيقه ميدالية في تلك المسابقة، ولكنه خاب كل التوقعات بعد الخسارة اليوم، أمام منتخب إسبانيا، وفشل في الصعود للمربع الذهبي.

وعلى عكس المتوقع، توهج المنتخب الأولمبي لكرة القدم، في تلك البطولة، ووصل إلى المربع الذهبي وضمن المنافسة على الميدالية البرونزية بعدما خسر أول أمس أمام المنتخب الفرنسي بنتيجة 3-1، ليواجه منتخب المغرب في مباراة تحديد المركز الثالث، من أجل تحقيق الفوز وحصد الميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه.

وودع منتخب مصر منافسات كرة اليد لألعاب باريس من دور الثمانية بعد الخسارة أمام إسبانيا عقب أشواط إضافية، بعدما فرط في تقدم كبير بالنتيجة على مدار المباراة، وفازت إسبانيا على مصر بنتيجة 29 - 28.

وكان المنتخب الوطني لكرة اليد قد تفوق على المجر في أولى مبارياته بأولمبياد باريس ٢٠٢٤، بنتيجة 35-32، وخسر أمام الدنمارك بفارق 3 نقاط، وتعادل مع المنتخب الفرنسي بنتيجة 26-26، وفاز على النرويج بنتيجة 26- 25.

وفشل منتخبنا لكرة اليد في تحقيق الفوز بمباراة اليوم، والوصول إلى المربع الذهبي للمرة الثانية على التوالي.

عقدة إسبانيا التاريخية مستمرة منذ 2007

وأصبح خسارة المنتخب المصري لكرة اليد هو الكابوس الأبدي الذي يحاوط لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد منذ عام ٢٠٠٧.

حيث فشل المنتخب الوطني في تحقيق الفوز عام ٢٠٠٧ بعدما نجح منتخب اسبانيا في تحقيق الفوز على مصر بنتيجة 33-29.

وفي عام 2009 فاز المنتخب الإسباني على مصر بنتيجة 28-24، وفي عام 2011 فاز المنتخب الإسباني بنتيجة 31- 18.

وفي عام 2013 فاز المنتخب الإسباني بنتيجه 29- 24، وفي عام 2014 خسر المنتخب الوطني بنتيجة 32 - 23.

وفي 2019 خسر المنتخب المصري أمام نظيره الإسباني بنتيجة 36- 31، وفي عام 2021 خسر منتخبنا الوطني مرتين، الأولى بنتيجة 30-29، والثانية كانت بنتيجة 33- 31.

ويأتي سيناريو اليوم وهو الخسارة بفارق نقطة، كما هو سيناريو عام 2022 حيث فاز المنتخب الإسباني بنتيجة 28- 27.

توهج منتخب القدم يعطي الأمال للجماهير لحصد أول برونزية في التاريخ



وعلى الناحية الأخرى يتطلع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم تحقيق أول انتصار له أمام منافس عربي أولمبي بمواجهة نظيره المغرب غدا الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" المقامة حاليًا وتستمر حتى الأحد القادم في ديربي عربي نادرًا ما يحدث في الأدوار الإقصائية بالبطولات الكبرى.

وتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل بعدها حقق انتصار ثمين بركلات الترجيح على حساب باراجواي في ربع النهائي.

وكان المنتخب الأولمبي قد حقق الفوز على كلا من إسبانيا وأوزبكستان وتعادل مع جمهورية الدومينيكان.

وصعد إلى دور ربع النهائي على حساب باراجواي بعد أن حقق الفوز بهدف مقابل لاشيء، وخسر المنتخب الأولمبي أمام فرنسا بنتيجة 3/1 في دور نصف النهائي بعد أداء بطولي، ولكن استغل المنتخب الفرنسي حال الطرد التي تعرض لها عمر فايد لاعب منتخبنا الأولمبي، ليحقق الفوز في الأشواط الإضافية.

ويسعى المنتخب الأولمبي بقيادة محمد النني في تحقيق أول برونزية للاعبي كرة القدم، في التاريخ على حساب المنتخب المغربي، في قمة عربية خالصة، هي الأولى في التاريخ، بين منتخبين عربيين من قارة إفريقيا في مباراة تحديد المركز الثالث بالأولمبياد.

موعد مباراة مصر والمغرب بأولمبياد باريس والقناة الناقلة

يلتقي منتخب مصر الأولمبي مع المغرب يوم الخميس 8 أغسطس، وتقام المباراة على ملعب "لا بوجوار" في مدينة نانت، التي بدأت منها مصر المسيرة في المجموعات.

وتبدأ المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة على بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها علي محمد علي.

