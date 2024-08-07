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أحمد جودة - القاهرة -

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرار بمنع النادي المصري البورسعيدي من تسجيل اللاعبين الجدد بسبب عدم تسوية القضايا القانونية العالقة.

فيفا يمنع المصري من القيد بسبب عدم تسوية قضية عالقة

يشمل القرار النادي المصري ضمن قائمة الأندية التي تم فرض الحظر عليها، نتيجة لوجود قضايا قانونية لم يتم التوصل إلى تسويات بشأنها.

وتضم قائمة الفرق الممنوعة من القيد كل من: الزمالك، ومصر للمقاصة، وإيسترن كومباني، والمصري البورسعيدي، ومودرن فيوتشر وحرس الحدود، ونجوم المستقبل والإسماعيلي.

هذا القرار قد يؤثر بشكل كبير على استعدادات النادي المصري للموسم الجديد، ويعكس التحديات التي يواجهها النادي في الوقت الحالي.

يتطلع مسؤولو النادي إلى إيجاد حلول سريعة لهذه القضايا لاستعادة القدرة على القيد وتدعيم صفوف الفريق.

