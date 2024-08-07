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أحمد جودة - القاهرة - سيغيب المهاجم الغيني سيرهو جيراسي، المنضم حديثا لنادي بروسيا دورتموند هذا الصيف، حتى أكتوبر المقبل بسبب الإصابة، وبذلك سيكون خط الهجوم خاليًا بعد رحيل اللاعب نيكلاس فولكروغ إلى نادي ويست هام يونايتد، وأيضًا احتمالية رحيل اللاعب يوسوفا موكوكو.

وحسبما ذكرت صحيفة بيلد، فمن المحتمل أن يغيب جيراسي على الأقل "خلال أول 4 مباريات" في بطولة الدوري "البوندسليغا"، والتي سيخوض الفريق أولاها في يوم 24 من الشهر الحاليّ أمام إينتراخت فرانكفورت.

ضربة موجعة لخط هجوم دورتموند





ويمثل غياب المهاجم الغيني، الذي توقفت صفقة انتقاله لبضعة أيام بعد اكتشاف وجود إصابة لديه في الركبة في أثناء خضوعه للكشف الطبي قبل التعاقد معه رسميًا، ضربة قوية لخط هجوم الفريق الذي خاض أمس مباراته التحضيرية قبل الأخيرة أمام فياريال الإسباني والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الأربعاء، أعلن النادي عن رحيل ظهيره الأيسر توم روته وانضمامه لنادي يونيون برلين.

