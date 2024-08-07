نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يتصارع على ضم جوهرة ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت العديد من التقارير الصحفية عن اهتمام مسئولو الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع نجم نادي ريال مدريد الإسباني.

ويحاول مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني للفريق، أن يعزز صفوفه خلال الفترة القليلة القادمة من أجل بدء موسم جديد وقوي.

وفي ظل التدعيمات التي يريد السيتي القيام بها، قام بوضع نجم ريال مدريد كأحد أبرز التدعيمات التي يخطط للتعاقد معها.

صفقة مانشستر سيتي من ريال مدريد

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن مانشستر سيتي يخطط للتعاقد مع رودريجو، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

ويعتقد السيتزنز أن تعاقد ريال مدريد مع مبابي سيسهل من إقناع إدارة الملكي للتخلي عن خدمات رودريغو في انتقالات الصيف الجارية.

