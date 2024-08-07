نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول على أعتاب التعاقد مع صفقة إسبانية غير متوقعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - باتت إدارة نادي ليفربول الإنجليزي، على أعتاب حسم التعاقد مع صفقة إسبانية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق قبل انطلاق مباريات الموسم الجديد.

ليفربول يدرس التعاقد مع نجم ريال سوسيداد

وكشف الصحفي الموثوق ديفيد اورنستين، أن نادي ليفربول حدد اللاعب مارتن زوبيمندي نجم خط وسط فريق ريال سوسيداد الإسباني، وأن إدراة النادي دخلت في مفاوضات جادة لضم اللاعب بشكل رسمي.

كما أكد كذلك الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن نادي ليفربول يرغب في ضم مارتن زوبيمندي لاعب ريال سويسداد، والمقاولات مستمرة مع اللاعب والنادي لحسم الصفقة

بينما أتم الصحفي بول جويس، أن نادي ليفربول بدأ المفاوضات للتعاقد مع زوبيمندي واللاعب لديه شرط الحصول على 60 مليون يورو، وأن وكيل اللاعب تربطه علاقة قوية مع ريتشارد هيوز.