نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يقترب من حسم صفقة العملاق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن الصفقة التي اقترب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من حسم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من أجل تعزيز صفوف الفريق.

ويريد مانشستر يونايتد التعاقد مع لاعبين جدد، من أجل تعزيز الفريق خلال الموسم الجديد لزيادة قوته وشراسته على تحقيق الألقاب.

ووضع مانشستر يونايتد صفقة مميزة على طاولته للتعاقد معها الفترة القادمة والتي ستكون من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد يقترب من ضم توني

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن مانشستر يونايتد مازال مهتم بالتعاقد مع إيفان توني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برينتفورد الإنجليزي الفترة القادمة.

وتشير التقارير إلى أن برينتفورد قد يسمح لتوني بالرحيل عن صفوفه مقابل بيعه بنحو 40 مليون جنيه إسترليني.

