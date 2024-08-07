نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص| مصدر مغربي لـ "دوت الخليج".. أزمة الشماخ تقترب من النهاية واللاعب على أبواب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعاشقي النادي الأهلي، مصير الصفقة الجديدة الخاصة بالمغربي، جمال الشماخ، لاعب نادي حسنية أغادير، بعد دخول اللاعب حسابات القلعة الحمراء، لتدعيم الجبهة اليسرى هذا الموسم.

وأوصى السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، تمسكه بالتعاقد مع ظهير أيسر هذا الصيف، بعد إصابة الدولي التونسي علي معلول بوتر أكيليس.

الأهلي يقترب من توقيع الشماخ

وشهدت المفاوضات مؤخرا بين الطرفين، جدلا كبيرة بسبب رفض المدير الفني عبد الهادي السكتيوي، مدرب حسنية أغادير التفريط في اللاعب هذا الموسم.

وأكد مصدر مغربي قريب من الشماخ في تصريحات خاصة للفجر الرياضي:" الأمور تقترب في الوقت الحالي بين الأهلي والشماخ، والصفقة ستتم في الأيام القادمة".

وتابع:" بعد تدخل بعض المسؤولين لحل الأزمة بعد تمسك اللاعب بالانتقال إلى صفوف الأهلي، وسط رفض مدربه وغياب الشماخ عن التدريب للضغط على السكتيوي".

واختتم:" الوضع أصبح مختلف الآن، والإدارة تحاول إقناع المدرب برحيل اللاعب".