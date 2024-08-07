عاجل.. محمد عبد المنعم يغيب عن الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الغياب عن مباراة فريقه غدًا أمام سموحة في الدوري الممتاز.

محمد عبد المنعم يغيب عن الأهلي أمام سموحة

وتغيب محمد عبد المنعم عن المشاركة مع الأهلي في آخر مباراتين أمام كلًا من البنك الأهلي والمقاولون العرب بداعي الإصابة.

ولم يُشارك عبد المنعم في مران الأهلي الأخير الذي أقيم عصر اليوم الأربعاء على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، ليتأكد غيابه عن مواجهة الغد أمام سموحة.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة غدًا الخميس على استاد الإسكندرية في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.