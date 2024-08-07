نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. المصري البورسعيدي يستهدف ضم حاوي الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دخل مسؤولو النادي المصري في مفاوضات جادة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال الساعات الماضية للانضمام لصفوف الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي.

أوباما على ردار المصري البورسعيدي

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصادره داخل النادي المصري أن اللاعب تلقي عدة عروض من أندية مصرية وخليجية وليبية للتعاقد معه خلال هذا الموسم.

واكد المصدر أن النادي المصري لم يستقر علي رأيه ولم يحسم موقفه من انضمام اوباما بشكل نهائي.

ومن المتوقع ان تشهد الايام المقبلة مفاوضات من جانب اللاعب والنادي المصري بشكل رسمي بعد إبداء اوباما رغبتة للانتقال بشكل رسمي للقلعة الخضراء.

