نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن الألماني في المباراة الودية التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الإمارات".

وتنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال وباير ليفركوزن في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال الرسمي لمواجهة باير ليفركوزن

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بين وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: جورجينيو، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

خط الهجوم: جابرييل جيسوس، لياندرو تروسارد، فابيو فييرا.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد باير ليفركوزن

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد باير ليفركوزن مساء اليوم الأربعاء، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري لهذا اللقاء الودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS 2HD، بتعليق المعلق أحمد حامد.