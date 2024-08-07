نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحفي تركي يؤكد انتقال لوكاس دين إلى أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر النجم الفرنسي لوكاس دين لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي، من أحد الصحفيين الأتراك، بسبب ما نشره عبر صفحته قبل قليل، إلا أن الاخير فاجئه بتصرف غير متوقع.

صحفي تركي يؤكد انتقال لوكاس دين إلى أستون فيلا

وكشف صحفي تركي أن لوكاس دين الظهير الأيسر لفريق أستون فيلا الإنجليزي، وقع بالفعل مع نادي جلطة سراي التركي، من أجل الانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس".

لوكاس دين يسخر من الصحفي التركي

ونفى لوكاس دين خبر الصحفي التركي، بانتقاله إلى نادي جلطة سراي التركي، وأن هذا الأمر غير صحيح، كما سخر من الخبر.

الصحفي التركي ينشر صورة عقد انتقال دين إلى جلطة سراي

ورد الصحفي التركي، على اللاعب لوكاس دين في تعليق على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، بنشر صورة من عقده الذي وقعه مع نادي جلطة سراي التركي