حقيقة تعاقد الأهلي مع ريتشارليسون

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أحمد جودة - القاهرة -

أشعل مصير البرازيلي ريتشارليسون محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد أن انتشرت العديد من التكهنات التي تؤكد توصل إدارة النادي الأهلي إلى اتفاق رسمي مع اللاعب لضمه.

وارتبط نادي أهلي جدة السعودي منذ وقت ماضي بالتعاقد مع ريتشارليسون من داخل صفوف نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل تعزيز صفوفه الفترة القادمة.

ونقدم لكم حقيقة توصل نادي أهلي جدة إلى اتفاق نهائي مع إدارة توتنهام لضم ريتشارليسون خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

حقيقة تعاقد الأهلي مع ريتشارلسون

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن إدارة نادي أهلي جدة لم تقم بتقديم عرض جديد إلى إدارة توتنهام للحصول على خدمات صاحب الـ 27 عاما الفترة القادمة.

وشددت التقارير على أن اهتمام الأهلي بالتعاقد مع ريتشارلسون لم يتحدد، بل هو موجود منذ وقت ماضٍ ولا يوجد عرض رسمي حتى الآن للتعاقد معه.

يذكر أن جوهرة البرازيل تمتلك عقدًا مع نادي توتنهام يصل حتى صيف 2027 القادم، وإدارة النادي ترفض التخلي عنه بأقل من 60 مليون باوند.