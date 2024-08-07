أحمد القندوسي يقود تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة طلائع الجيش في مباراة نهائي كأس الرابطة المصرية والتي يخوضها سيراميكا للمرة الثانية.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام طلائع الجيش في نهائي كأس الرابطة

وأعلن أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في نادي سيراميكا كليوباترا عن تشكيل فريقه والذي جاء كالاتي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - أحمد رمضان بيكهام - خالد صبحي - رجب نبيل

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد قندوسي - محمد عادل

خط الهجوم:صديق إيجولا - جون إيبوكا - أحمد بلحاج

وعلى مقاعد البدلاء يتواجد محمد كوكو - سعد سمير - محمد توني - صامويل أمادي - إبراهيم محمد - نور علاء - مروان عثمان- أحمد القرموطي - أحمد ياسر ريان

موعد مباراة سيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية على استاد الدفاع الجوي "30 يونيو"،

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.