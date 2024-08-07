نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. بنزيما وديابي يقودان تشكيل الاتحاد الرسمي ضد إنتر ميلان وديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لنادي الاتحاد السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي إنتر ميلان الإيطالي في إطار مباراة ودية تحضيرية استعدادًا للموسم الجديد.

موعد مباراة الاتحاد وإنتر ميلان وديا

ومن المقرر أن تقام مباراة الاتحاد وإنتر ميلان اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في التقرير التالي، تشكيل الاتحاد ضد نادي إنتر ميلان الرسمي وذلك في استعدادات الفرق الودية لانطلاق الموسم الجديد.

تشكيل الاتحاد ضد إنتر ميلان وديا

حراسة المرمى:- رايكوفيتش

خط الدفاع:- حسن قادش- فيليبي لويز- سعد الموسى- فواز الصقور

خط الوسط:- فابينهو- فيصل الغامدي- حسام عوار- عوض الناشري

خط الهجوم:- كريم بنزيما- موسى ديابي