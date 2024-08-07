نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يطلب تأجيل مباراة سموحة في كأس مصر بسبب ودية الاتفاق السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طلب الإسماعيلي تأجيل مباراته أمام سموحة والتي تجمعهم ضمن دور الستة عشر من بطولة كأس مصر بتاريخ 20 من أغسطس الحالي.

وجاء سبب الطلب بعد ارتباط القلعة الصفراء بودية مع نادي الاتفاق السعودي تقام في السابع عشر من أغسطس على هامش احتفال الإسماعيلي بمئويته.

وأكد الإسماعيلي على طلبه بداعي عدم التداخل في المواعيد واتاحة الفرصة للاستعداد الجيد في المباراتين.

الإسماعيلي يحتفل بالمئوية

وخاض الفريق وديتين من قبل أمام أهلي بني غازي الليبي والسد القطري ليهزم في جميع المباريات.

ويحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة من 32 مباراة.