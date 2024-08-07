نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعدادًا للبريمرليج.. آرسنال يكتسح باير ليفركوزن برباعية وديًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال من تحقيق فوز كبير أمام نظيره باير ليفركوزن الألماني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "الإمارات".

أحداث مباراة آرسنال وباير ليفركوزن

افتتح أوليكساندر زينشينكو أول أهداف اللقاء لصالح آرسنال في الدقيقة 8 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى زينشينكو الذي سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في أسفل الزاوية اليسرى للمرمى.

وأضاف لياندرو تروسارد الهدف الثاني لصالح آرسنال في الدقيقة 9، بعد تمريرة من كاي هافيرتز إلى تروسارد الذي استقبلها بقدمه اليمنى وراوغ المدافع بالقدم اليسرى ثم سدد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك.

وعزز جابرييل جيسوس التقدم بالهدف الثالث لصالح الجانرز في الدقيقة 38، بعد تسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأحرز كاي هافيرتز الهدف الرابع لصالح آرسنال في الدقيقة 66، بعد عرضية أرضية من بوكايو ساكا من جهة يمين منطقة الجزاء إلى داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم المدافع ليتابعها هافيرتز بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك.

وقلص آدم هلوزيك الفارق لصالح باير ليفركوزن في الدقيقة 76، بعد تمريرة من ناثان تيلا إلى زميله هلوزيك الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد كرة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، مرت من فوق الحارس وسكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.