نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. مهيب: بيراميدز يستهدف ضم كهربا وشبانة: كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي.. أحمد سالم: مصير زيزو والتعاقد مع هدف الغريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم الأربعاء 7- 8 - 2024:

مهيب عبد الهادي: بيراميدز يستهدف ضم كهربا

تحدث الإعلامي مهيب عبدالهادي عن تطورات مثيرة بشأن ملف صفقات الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي الجديدة والتي يسعى لضمها بفترة الانتقالات الصيفية.

وقال عبدالهادي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة mbcmasr: "مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز اف سي يهتم بمحمود عبدالمنعم كهربا ويريد التعاقد معه بفترة الانتقالات الصيفية لاقتراب رحيله بعد أزماته مع كولر".

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محمد شبانة: كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

وافق مارسيل كولر المدير الفني السويسري للنادي الأهلي، على رحيل نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينما وصل عرض أوروبي من أجل ضم ظهير الأحمر ومنتخب مصر الأولمبي بعد تألقه في أولمبياد باريس 2024.

وقال شبانة في برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يُبث عبر قناة ETC: "يبحث نادي كورتريك البلجيكي في إمكانية استعارة كريم الدبيس من الأهلي، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة."

وتابع قائلًا: "وافق كولر على رحيل خالد عبد الفتاح عن الأهلي، وهو ما شكل مفاجأة لإدارة النادي، حيث يمتلك اللاعب أربعة عروض للتعاقد معه. وقد فوجئنا بهذا القرار بعد أن قدم اللاعب أداءً جيدًا مع الفريق في الفترة الأخيرة."

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أحمد سالم: حقيقة ضم الزمالك صفقة الأهلي الذهبية ورحيل زيزو

كشف أحمد سالم المتحدث الرسمى لنادي الزمالك، عن حقيقة مفاوضات النادي مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله، نجم فريق سوتشي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وحقيقة رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق.

وأكد أحمد سالم في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي كريم رمزى في برنامج رقم 10 على القناة الأولى بالتلفزيون المصري: “مع احترامي للاعب المغربي يحيى عطية الله، ولكن نادي الزمالك عندما يدخل في مفاوضات مع أي لاعب بيتم الإعلان عنها بصفة رسمية “.

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أحمد سالم: هذا موقف الزمالك من المشاركة في كأس مصر

حسم أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، موقف القلعة البيضاء من المشاركة في بطولة كأس مصر الجديدة بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم واحتياج اللاعبين إلى راحة.

وأكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" الزمالك غير معترض على المشاركة في الكأس ولكن الاعتراض على جدول المواعيد".

وتابع:" لن يصدر أي قرار رسمي إلا بعد اجتماع مجلس الإدارة، ومن حق اللاعبين الحصول على فترة راحة كافية بعد المجهود الطويل هذا الموسم".