نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد موافقة كولر على رحيله.. كهربا يقترب من هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اقترب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية نهاية الموسم الجاري.



وتلقت إدارة الأهلي خلال الساعات الماضية عرضًا رسميًا من نادي زد، للحصول على خدمات كهربا على سبيل الإعارة بنية الشراء بشكل نهائي.



ويغيب كهربا عن المشاركة مع الأهلي في المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب أزماته المتكررة مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للقلعة الحمراء، حيث وافق الأخير على رحيله، وتعويضه بالتعاقد مع مهاجم محترف خلال الميركاتو الصيفي الحالي.



ومن المتوقع أن تُحسم صفقة انتقال كهربا إلى زد في الفترة القادمة حال موافقة اللاعب على الرحيل عن الأهلي، حيث من المنتظر أن تجمعه جلسة بمسؤولي المارد الأحمر خلال ساعات، لحسم الملف قبل الرد على عرض زد.



ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة السكندري غدًا الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.