نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول يسعى لضم نجم ريال سوسيداد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يسعى ليفربول في إبرام صفقة لاعب وسط لتدعيم صفوف الفريق خلال الميركاتو الحالي، قبل انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورت، فإن ليفربول يرغب في التعاقد مع الإسباني مارتن زوبيميندي لاعب ريال سوسيداد خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت الصحيفة، أن اللاعب الإسباني البالغ من العمر 25 عامًا، يمتلك شرطًا جزائيًا في عقده مع ريال سوسيداد بقيمة 60 مليون يورو.

ليفربول يرغب في التعاقد مع مارتن زوبيميندي

وأكدت الصحيفة، أن زوبيميندي بات مطلوبًا بقوة من قبل الفريق الإنجليزي، لتعزيز صفوفه استعدادا للموسم الجديد.

وشارك زوبيميندي مع فريقه الإسباني الموسم الماضي، في 45 مباراة، أحرز خلالهم 4 أهداف، وصنع تمريرة حاسمة وحيدة.