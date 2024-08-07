التونسي محمد الجندوبي يحصد برونزية التايكوندو في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن التونسي محمد خليل الجندوبي من تحقيق إنجاز كبير بحصوله على الميدالية البرونزية في منافسات التايكوندو وزن 58 كجم للرجال بدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

التونسي محمد الجندوبي يحصد برونزية التايكوندو

جاء هذا الإنجاز بعد فوزه على اللاعب الإسباني أدريان فيسنتي بنتيجة جولتين مقابل لا شيء، ليضيف ميدالية جديدة لرصيد اللاعبين العرب في الأولمبياد.

كان الجندوبي قد بدأ مشواره في البطولة بفوز على الصربي ليف كورنيف بنتيجة جولتين دون رد، واستمر في تألقه بتفوقه على الأسترالي بيلي لويس في الدور ربع النهائي بالنتيجة ذاتها.

إلا أنه في الدور نصف النهائي تعرض لهزيمة أمام الكوري الجنوبي بارك تايجون، مما جعله يشارك في مباراة تحديد المركز الثالث، حيث نجح في الفوز بالميدالية البرونزية.

جدير بالذكر أن البعثة المصرية في أولمبياد باريس تشارك بثلاثة لاعبين في منافسات التايكوندو، وهم سيف عيسى في وزن تحت 80 كجم، أحمد نصار في وزن تحت 68 كجم، وآية شحاتة في وزن تحت 67 كجم.