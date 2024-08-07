نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أيمن يونس نجم الزمالك السابق، عن قرار خوض منافسات كأس مصر عقب نهاية بطولة الدوري الممتاز وفقا لما أعلنه اتحاد الكرة في وقت سابق.

أيمن يونس: تنظيم دورة رمضانية أصبح أفضل من البطولات المصرية

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: “جميع الأندية رفضت خوض البطولة في المواعيد المعلنة وليس الزمالك فقط، بسبب تلاحم المواسم”.

وأضاف: "للأسف الشديد أصبحت الأمور تدار بالأهواء الشخصية وبعيدة كل البعد عن اللوائح، وهذا أضر كثيرًا بتنظيم البطولات المصرية".

وأتم يونس تصريحاته قائلًا: "تنظيم دورة رمضانية أصبح أفضل من تنظيم البطولات المصرية".