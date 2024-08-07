حكم مصري ضمن طاقم "الفيديو" في نهائي الأولمبياد بين فرنسا وإسبانيا

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أحمد جودة - القاهرة - قررت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإبقاء على الحكم الدولي محمود عاشور ضمن طاقمي حكام تقنية الفيديو في نهائي الأولمبياد.

محمود عاشور ضمن طاقم حكام الفيديو في نهائي الأولمبياد

وقدم الحكم الدولي مشاركة مميزة بعد الظهور ثلاث مرات في الأولمبياد الحالية.

ظهور الحكم الدولي الأول كان في مباراة المنتخب الاسباني أمام نظيره الياباني للسيدات والذي أدراته الحكمة المغربية بشرى كربوبي.

بينما جاء الظهور الثاني في مباراة المنتخب الفرنسي أمام نظيره الغيني. للرجال والذي أدارها الحكم تاناتشيف الجيز.

آر المشاركات كانت في لقاء المنتخب الزامبي أمام نظيره الألماني والذي أدراته الحكمة اليابانية ياماشيتا يوشيمي.

ويذكر أن محمود عاشور يشارك للمرة الثانية على التوالي بعد المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020.