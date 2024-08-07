نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق يتوقع وصول مباراة مصر والمغرب لركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن منتخب مصر الأولمبي لم يخسر من نظيره الفرنسي في نصف نهائي أولمبياد باريس بسبب فنيات الكرة، وإنما لافتقاد الفراعنة ثقافة الفوز على إحدى المنتخبات الكبرى.

أيمن يونس: غياب ثقافة الفوز سبب خسارة مصر الأولمبي أمام فرنسا

قال أيمن يونس في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع أحمد علي عبر قناة الزمالك: "افتقد لاعبي المنتخب الأولمبي ثقافة الفوز على فرنسا، وسيطرت العصبية على اللاعبين، مما تسبب في عودة المنافس وضياع فوز كان في المتناول".

وأضاف يونس تصريحاته قائلًا: "مواجهة المغرب لتحديد المركزين الثالث والرابع صعبة، المنافس تطور كثيرًا ووصل بنفسه لمستوى منافسة الكبار في الأعمار السنية المختلفة، وقد تصل بنا المباراة إلى ركلات الترجيح".

وأتم: "أتمنى تتويج الجيل الحالي جهوده بالحصول على الميدالية البرونزية، مؤكدًا أنهم يستحقون ذلك بعد مشوار قوي".