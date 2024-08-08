نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة مفاجئة لنادي الإسماعيلي بمناسبة المئوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الفاضل خالد بن أحمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك الطاقة الدولي، خلال الساعات الماضية، المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي الإسماعيلي، على هامش زيارة الدراويش لقطر، لخوض مباراة السد، ضمن احتفالات النادي بموئيته.

الإسماعيلي يستقبل رئيس بنك الطاقة الدولي

اتسمت الزيارة بروح الود والحفاوة، خاصة وأن السيد خالد بن أحمد السويدي عاشق للنادي الإسماعيلي ونجومه عبر التاريخ.

وتناولت الزيارة العديد من المناقشات وطرح الأفكار التي تصب جميعها في مصلحة النادي الإسماعيلي، خلال المرحلة المقبلة.

ويوجه النادي الشكر لسيادته على حسن الضيافة وكرم الأخلاق، منتظرا تلبية وعده بزيارة الإسماعيلي في أقرب وقت.