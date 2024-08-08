تايكوندو بورفؤاد يتألق في بطولة الجمهورية للبراعم

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أحمد جودة - القاهرة - تألق فريق التايكوندو بنادي بورفؤاد الرياضي في بطولة الجمهورية للبراعم تحت 10 سنوات فرق (بنين - بنات)، التي أقيمت في صالة جامعة حلوان.

تايكوندو بورفؤاد يتألق في بطولة الجمهورية

حقق فريق بورفؤاد إنجازًا كبيرًا بحصد 11 ميدالية متنوعة، منها 3 ميداليات فضية و8 برونزية، مما يعكس الأداء المتميز للاعبين.

شارك في البطولة 11 لاعب ولاعبة من نادي بورفؤاد، موزعين على 3 فرق حيث حصل أحد الفرق على المركز الثاني، بينما حقق الفريقان الآخران المركز الثالث، مما يؤكد قوة الفريق وقدرته على المنافسة في البطولات الوطنية.

يتكون الجهاز الفني للتايكوندو بنادي بورفؤاد من كوكبة من المدربين المتميزين، بقيادة محمد صالح رئيس الجهاز، وأمجد الشربيني المدير الفني للكروجي، وأحمد فياض المدير الفني للبومزا، وأحمد مورو المدرب العام للكروجي، وعبد الله علي المدرب، ويشرف على النشاط العام مها كامل عضو مجلس الإدارة.

يأتي هذا الإنجاز ليؤكد على الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبين في سبيل تحقيق التميز الرياضي، ويعكس الدعم الكبير من إدارة النادي في تطوير وتنمية مهارات اللاعبين الصغار.