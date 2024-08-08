نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثي المصري ضمن قائمة معسكر منتخب الشباب لشهر أغسطس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الثلاثي أحمد وهب وأحمد شرف وحسام حسن - والمصعدين لتدريبات الفريق الأول للكرة بالنادي- للانضمام لمعسكر منتخب مصر للشباب تحت 19 عامًا والمقرر إقامته بالقاهرة خلال الفترة من الحادي عشر من أغسطس الجاري وحتى الثاني والعشرين من الشهر ذاته.

استدعاء ثلاثي المصري البورسعيدي

الجدير بالذكر أن اللاعب أحمد وهب يشغل مركز حراسة المرمى، فيما يشغل زميله أحمد شرف مركز رأس الحربة بينما يشغل زميلهما حسام حسن مركز لاعب خط الوسط المهاجم.

وفي سياق اخر،تلقت إدارة نادي بورفؤاد الرياضي خطابا رسميا من الاتحاد المصري لكرة القدم بإستدعاء مدافع بورفؤاد " هشام وائل " أحد لاعبي قطاع الناشئين والمصعد مؤخرًا للفريق الأول مؤخرًا لمعسكر منتخب مصر 2005.

ويعد ذلك التجمع الثاني للاعب بمعسكر المنتخب حيث سبق له الانضمام بالمعسكر الأخير بمشروع الهدف لمدة 4 أيام الشهر الماضي نال فيها ثقة الجهاز الفني للمنتخب.