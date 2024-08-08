نجم الزمالك السابق: علينا اللعب بحذر أمام المغرب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد صلاح مدرب الزمالك السابق، أن منتخب مصر الأوليمبي بقيادة ميكالي سيقوم بعمل تغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق، مشيرا إلى أن المنتخب استفاد كثيرا من امتداد بطولة الدوري حتى الآن، ومعظم اللاعبين في حالة جيدة ولديهم رغبة وروح في تحقيق نتائج جيدة.

محمد صلاح: علينا اللعب بحذر أمام المغرب

قال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لاعبي المنتخب الاوليمبي لديهم روح جيدة، ويقدموا مستوى طيب، ووصلوا لمرحلة هامة في المنافسة على الميدالية البرونزية، ولدينا فرصة كبيرة في تحقيق الانتصار رغم تميز المنتخب المغربي الذي يضم حكيمي ورحيمي والزلزولي، ولكن لدينا زيزو وابراهيم عادل والنني وهم من أفضل اللاعبين في البطولة حتى الآن، وميكالي يستحق الشكر على ضم محمد النني الذي أعطى ثقة للاعبين ويبذل مجهود كبير ".

وأضاف: "حسام عبدالمجيد قدم مستوى جيد وأفضل مدافع في الأولمبياد، والاداء الدفاعي كان جيدا إلى حد كبير، واتمنى حصول المنتخب على هذه البرونزية، في ظل نتائج باقي الألعاب في الأولمبياد، وفي لقاء مصر والمغرب ببطولة أمم إفريقيا تعرضنا لظلم تحكيمي، وعلينا اثبات جدارتنا في هذه المباراة".

وأكمل: "علينا مواجهة المغرب بالروح والتحدي، فريق المغرب يضم لاعبين جيدين ولا بد من عدم ترك اي مساحات، والضغط عليهم بقوة، وهم يمتلكون لاعبين جيدين في الوسط والهجوم".

وأتم: "يجب اللعب بحذر دفاعي قوي، ووضع التشكيلة الانسب لتلك المباراة، ومنتخب المغربي يمتلك سرعات عالية، ولاعبيه قدموا مستوى جيد خلال الاولمبياد".