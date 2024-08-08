نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثروت سويلم: إلغاء كأس مصر أفضل حل للأزمة الحالية.. وسأتقدم بمقترح لتشفير الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، أن تنظيم أحداث نهائي بطولة كأس الرابطة كان جيدًا وخرجت مراسم التتويج بشكل جيد، مشيرًا إلى أن استمرار البطولة حتى الآن لم ينال الاهتمام المطلوب.

ثروت سويلم ينصح بإلغاء كأس مصر

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: رابطة الاندية تمثل جميع فرق الدوري، وكان من المفترض الاجتماع في ختام شهر يوليو مع كل الأندية للاستقرار على شكل الدوري في الموسم المقبل لكن تم تأجيله بسبب بعض الأزمات منها مشكلة نادي الزمالك الأخيرة، كما أن الموسم المقبل مزدحم للغاية في ظل كثرة الارتباطت المحلية والقارية بالاضافة لباقي مباريات منتخب مصر".

وأضاف: "لا بد أن يكون الموسم المقبل استثنائي في نظام بطولة الدوري المصري، وهناك خطة كاملة وسوف نعقد اجتماعًا مع 18 نادٍ لعرض كل الأمور عليهم، وانا من المؤيدين لالغاء بطولة الكاس لكن القرار يخص الاتحاد مع الشركة الراعية، لا بد من وجود حلول لتلك الازمة".

وأكمل: "من الوارد تأجيل مباريات كأس مصر، ومن الوارد الحصول على الاستثناء في ظل وجود قيمة كبيرة بحجم هاني أبوريدة في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبالتأكيد لا بد من ايجاد حلول، اما الالغاء أو التاجيل ومن المستحيل خوض البطولة، وحسام حسن يريد بدء المعسكر يوم 25 اغسطس".

وزاد: "لم نتحدث حاليًا في موضوع انتخابات الرابطة، أو استمرار بعض الأسماء من عدمه، وخلال اسبوع سيكون هناك اجتماع مع الأندية لحسم ملف الدوري في الموسم القادم، وسيكون البطولة استثنائية وهناك طفرة كبيرة منتظرة بكل تأكيد".

وتابع: "رابطة الأندية بالتأكيد هدفها صالح جميع فرق الدوري المصري، وهناك مقترح سوف أقوم بمناقشته في لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، الخاص بـ "تشفير الدوري المصري"، وعقدت اجتماعا مع محمد عادل المشرف على المقاولون، لمناقشة عملية التشفير مقابل 100 جنيه سنويًا، وسيحقق ذلك دعم غير طبيعي، واستمعت لشرح محمد عادل الذي سيحقق مكاسب خرافية، وسوف اتحدث مع وزير الشباب والرياضة أيضا".

وأكمل: "هذا الاتجاه هو "فردي" من جانبي، سأقوم بعرضه على وزير الرياضة واتحاد الكرة والرابطة، وسأقوم بمناقشته في لجنة الشباب والرياضة، من أجل جلب المزيد من المداخيل المالية للأندية، والسعودية قامت مؤخرا بتشفير الدوري على أراضيها.. ولدينا شركات وطنية جيدة قادرة على المساعدة في التشفير، خصوصا شركة المتحدة، وأن يتم تصوير الدوري المصري بشكل جيد واحداث طفرة تليفزيونية".