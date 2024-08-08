نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الخميس 8- 8- 2024 في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الخميس الموافق 8 أغسطس الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في بطولة الدوري المصري الممتاز بموسمه الحالي 2023-2024، والذي أوشك على الانتهاء.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلي مع نظيره سموحة، في مباراة التتويج ببطولة الدوري المصري بشكل رسمي، مساء اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

بينما يواجه فريق الزمالك نظيره زد إف سي، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعد شبكة قنوات أون تايم سبورتس، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.