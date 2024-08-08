نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك وزد في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، لمواجهة نظيره فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، موعد مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره زد ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.