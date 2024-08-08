نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزد في الدوري المصري وترددها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث جماهير وعشاق القلعة البيضاء في كل مكان، عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره زد، في اللقاء المقرر له مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي من خلال السطور التالية، القنوات الناقلة لمباراة الفارس الأبيض ضد نظيره زد ضمن منافسات الدوري العام.

موعد مباراة الزمالك ضد زد في الدوري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره فريق زد، مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري الممتاز

وتعتبر مجموعة قنوات أون تايم سبورت، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز، حصري ومباشر عبر قنواتها المختلفة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي.

تردد قناة أون تايم سبورتس

تردد القناة: 11861.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل صحيح الخطأ: 6/5.