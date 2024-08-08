نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوباما يتفاوض مع بيراميدز للانضمام إلى الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي إسلام صادق أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.



وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":

يوسف أوباما يتفاوض حاليًا مع نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء".;



وتابع:" إدارة نادي الزمالك غير متحمسة لتجديد عقد يوسف أوباما مما دفعه للتفاوض مع نادي بيراميدز ".