نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن الاحتفال ببطولة الدوري بسبب أحمد رفعت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفكر إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اتخاذ قرار هام بعد حسم التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، عقب مباراة سموحة والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

الأهلي يحسم بطولة الدوري المصري في مباراة سموحة

ومن المقرر أن يحسم فريق الأهلي بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة سموحة التي ستنطلق مساء اليوم، حيث يحتاج إلى نقطة واحدة فقط من أجل التتويج بالبطولة.

الأهلي يرفض الاحتفال بالدوري المصري في مباراة سموحة

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأهلي لن يحتفل ببطولة الدوري المصري عقب مباراة سموحة، سواء تعادل أو حقق الفوز".

وتابع:" الأهلي يرغب في الاحتفال ببطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة مودرن سبورت القادمة، والتي من المقرر لها يوم 16 أغسطس الجاري".

وأشار:" أتوقع أن النادي الأهلي، يود وضع اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت عند التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز تكريما له، ولذلك ينتظر الاحتفال في مباراة مودرن سبورت ".

ثم أتم:" تواصلنا مع مسئولين في النادي الأهلي، لمعرفة سبب الاحتفال ببطولة الدوري المصري في مباراة مودرن سبورت ولكن لم يتم الرد علينا، وفي حال نفذ النادي هذا الأمر، سيكون لافتة رائعة منه".