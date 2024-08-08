نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة كبرى بين مارسيل كولر وحارس الأهلي.. ومفاجأة بشأن موقف الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود أزمة كبرى بين المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع حارس المارد الأحمر قبل مواجهة سموحة مساء اليوم.

أزمة في الأهلي بين كولر ومحمود الزنفلي

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يوجد أزمة بين مارسيل كولر مع محمود الزنفلي، بسبب حديث اللاعب معه بأنه لا يرغب في المشاركة في مباريات كأس مصر مع اللاعبين الناشئين ".

وتابع:" الزنفلي ذهب إلى مارسيل كولر وقال له أنه لا يعلم مصيره مع النادي الأهلي حتى الآن، سواء سيستمر أم لا، وأنه لا يمكن أن يلعب مع اللاعبين الناشئين، لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على مستواه، في حال تلقيه عروض جديدة، وكولر قال له "براحتك".

ثم أوضح كريم رمزي:" النادي الأهلي أبلغ محمود الزنفلي، أنه خارج الفريق بعد انتهاء عقده بشكل رسمي".

واختتم:" محمود الزنفلي كان قريبا من الانتقال إلى نادي الزمالك في يناير الماضي ولكن الصفقة لم تتم، ولذلك في حال رحيل اللاعب عن القلعة الحمراء قد ينتقل إلى صفوف الفارس الأبيض ".