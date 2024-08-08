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أحمد جودة - القاهرة - أكد بشير التابعي نجم الكرة المصرية السابق، ان إقامة كأس مصر بعد الدوري الممتاز صعب للغاية، ولا بد من وجود حلول سريعة للموسم المقبل، والاتفاق مع الشركات الراعية على ضرورة ايجاد حلول لتلك الأزمات.

وقال في تصريحات عبر بوكس تو بوكس على شاشة قناة etc: "يجب الغاء كأس مصر من أجل اراحة اللاعبين، ومن الصعب خوض اللاعبين للمزيد من المباريات، وشاهدنا تصريحات محمد عبدالمنعم وإمام عاشور وبعض اللاعبين، وكل اللاعبين اصابها التعب والارهاق".

نجم المنتخب يطالب بإلغاء كأس مصر

وأضاف: "نحتاج إلى شركة انجليزية لتنظيم مسابقات الكرة المصرية، وعلى الأندية المصرية الكبرى الانسحاب من البطولة، خصوصا الاهلي والزمالك والاسماعيلي.. وقولا واحدًا يجب الغاء بطولة كأس مصر لإنهاء الأزمات التي تواجه الأندية.. لم ينتهي الدوري حتى الآن، وندخل في تعارض مستمر مع منتخب مصر".

واكمل: "مواجهة مصر ضد المغرب في الأولمبياد صعبة للغاية، ولاعبي المنتخب الاوليمبي المصري بالتأكيد في حالة ارهاق شديدة، والمنتخب المغربي كان يستهدف الذهبية في الأولمبياد والمواجهة معه صعبة بكل تأكيد".

وتوقع التابعي امكانية مشاركة النني في خط الدفاع، بجوار حسام عبدالمجيد، مشيرا إلى أنه قادر على ذلك ومن أفضل اللاعبين الذين يقدموا مستوى مميز في المنتخب الاوليمبي منذ بداية البطولة.

وأكد أنه يتمنى تحقيق نتيجة جيدة لمنتخب مصر، رغم صعوبة اللقاء.