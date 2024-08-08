نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة مصر والمغرب اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي لمواجهة نظيره المغربي مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، حيث سيتنافسان على المركز الثالث بهدف الفوز بالميدالية البرونزية.

موعد مباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

تبحث الجماهير المصرية عن القنوات المجانية التي ستنقل مباراة مصر والمغرب في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب "لا البوجوار" في مدينة نانت الفرنسية. وقد أعلنت 4 قنوات مفتوحة عن نقل المباراة مجانًا عبر القمر الصناعي نايل سات.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر والمغرب في أولمبياد باريس 2024

قناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة السادسة الشبابية الجزائرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11474

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل التصحيح: 2/3

قناة bein sports xtra hd

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12604 - 11054

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

قناة الكاس القطرية