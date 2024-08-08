أحمد وائل يخسر من بطل فرنسا في أولمبياد باريس 2024

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أحمد جودة - القاهرة -

خسر أحمد وائل، لاعب منتخب مصر للتايكوندو، في دور الـ16 لمنافسات وزن -68 كجم بأولمبياد باريس 2024، حيث واجه المصنف الرابع أولمبيًا، الفرنسي سليمان ألافليب، وانتهت المباراة بنتيجة 2-0 لصالح ألافليب.

يأمل وائل في تأهل بطل فرنسا إلى النهائي لضمان مشاركته في دور الترضية والمنافسة على الميدالية البرونزية. وقد تأهل وائل إلى أولمبياد باريس بعد حصد برونزية التصفيات الأفريقية التي أقيمت في السنغال.

منافسات البعثة المصرية في التايكوندو

يمثل منتخب مصر للتايكوندو في الأولمبياد ثلاثة لاعبين: سيف عيسى في وزن -80 كجم، وأحمد وائل في وزن -68 كجم، وآية شحاتة في وزن -67 كجم.

ستقام منافسات التايكوندو خلال الفترة من 7 إلى 10 أغسطس في صالة القصر الكبير بباريس. سيستهل أحمد وائل منافسات مصر يوم 8 أغسطس، يليه سيف عيسى وآية شحاتة يوم 9 أغسطس.