نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة غيابات الأهلي أمام سموحة في مباراة حسم الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره سموحة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الخميس، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية. هذه المباراة مؤجلة من الجولة الـ24 لمسابقة دوري نايل، ويأمل النادي الأهلي في تأكيد فوزه باللقب، حيث يحتاج فقط إلى التعادل على الأقل ليحقق لقبه الـ44 في تاريخه بشكل رسمي.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة

من المتوقع أن يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، تعديلًا واحدًا في تشكيل الفريق لمواجهة سموحة، حيث من المرجح أن يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى بدلًا من مصطفى شوبير، الذي شارك أساسيًا في المباراة السابقة أمام المقاولون العرب.

حراسة المرمى: محمد الشناوي

محمد الشناوي خط الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني

كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمد هاني خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور

مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور خط الهجوم: حسين الشحات، وسام أبو علي، رضا سليم

غيابات الأهلي أمام سموحة

سيدخل الأهلي مباراته أمام سموحة بغيابات مؤثرة، حيث يفتقد الفريق لجهود 8 لاعبين. يتصدر القائمة محمود عبدالمنعم كهربا الذي استبعده المدير الفني مارسيل كولر لعدم جاهزيته الفنية بعد عودته من الإصابة. كما يغيب محمد عبدالمنعم بسبب آلام في الكاحل، وقد اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية في صالة الجيم.

إضافة إلى ذلك، سيغيب عن اللقاء طاهر محمد طاهر، وعمرو السولية، وعلي معلول بسبب الإصابة. كما سيغيب الثلاثي كريم الدبيس، وحمزة علاء، وأحمد نبيل كوكا نظرًا لارتباطهم بالمشاركة مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.