نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابة مهاجمه.. أتالانتا يُعلن غياب جديد أمام ريال مدريد في السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أتالانتا، جيان بييرو جاسبريني، عن غياب جديد في صفوف الفريق قبل مواجهته المرتقبة ضد ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي. من المقرر أن يلتقي الفريقان يوم الأربعاء 14 أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في العاصمة البولندية وارسو.

وكان نادي أتالانتا قد أعلن مؤخرًا عن غياب مهاجمه جيانلوكا سكاماكا، الذي يعاني من قطع في الرباط الصليبي، مما يعني انتهاء موسمه مع الفريق الإيطالي وعدم قدرته على المشاركة في مباراة ريال مدريد.

تيون كووبميينيرز أيضًا يغيب أمام ريال مدريد

وفي تصريحاته لصحيفة "ماركا"، كشف جاسبريني عن غياب آخر حيث قال: "النادي يشعر بالابتزاز في الأيام الأخيرة". وأضاف: "تيون كووبميينيرز لا يريد اللعب معنا أو حتى التدريب، لأنه اتفق مع يوفنتوس ويرغب في الرحيل، ويضغط على أتالانتا للسماح له بالمغادرة". وأوضح أنه "بهذه التصرفات، لا يمكن أن يكون هذا اللاعب مفيدًا للفريق أو زملائه".

مع هذين الغيابين، لن يتمكن جاسبريني من الاعتماد على جورجيو سكالفيني أيضًا، الذي تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي في مباراة سابقة.

وفي ختام تصريحاته، أشار مدرب أتالانتا إلى أن الفريق سيخوض مباراة السوبر الأوروبي بمستوى أقل بكثير مما كان عليه أثناء مواجهته مع باير ليفركوزن.