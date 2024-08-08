نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك وأزمة كولر وحارس الأهلي.. مفاوضات الأبيض مع ثنائي جديد وقرار حاسم بشأن احتفال الأحمر بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 8-8-2024 في السطور التالية:

بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

أكد الإعلامي إسلام صادق، أن يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لن يجدد عقده مع القلعة البيضاء في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد يوسف أوباما مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الحالي، حيث أنه سيصبح لاعبا حرا للانتقال إلى أي نادي بشكل مجاني.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر تصريحات تلفزيونية: “أوباما يتفاوض حاليًا مع نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد انتهاء عقده مع القلعة البيضاء”.

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أزمة كبرى بين مارسيل كولر وحارس الأهلي

شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود أزمة كبرى بين المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع حارس المارد الأحمر قبل مواجهة سموحة مساء اليوم.

وكشف الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" يوجد أزمة بين مارسيل كولر مع محمود الزنفلي، بسبب حديث اللاعب معه بأنه لا يرغب في المشاركة في مباريات كأس مصر مع اللاعبين الناشئين ".

وتابع:" الزنفلي ذهب إلى مارسيل كولر وقال له أنه لا يعلم مصيره مع النادي الأهلي حتى الآن، سواء سيستمر أم لا، وأنه لا يمكن أن يلعب مع اللاعبين الناشئين، لأن ذلك من الممكن أن يؤثر على مستواه، في حال تلقيه عروض جديدة، وكولر قال له "براحتك".

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الأهلي يتخذ قرارا مثيرا بشأن الاحتفال ببطولة الدوري بسبب أحمد رفعت

تفكر إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في اتخاذ قرار هام بعد حسم التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي، عقب مباراة سموحة والتي ستقام مساء اليوم الخميس.

وأكد الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" الأهلي لن يحتفل ببطولة الدوري المصري عقب مباراة سموحة، سواء تعادل أو حقق الفوز".

وتابع:" الأهلي يرغب في الاحتفال ببطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة مودرن سبورت القادمة، والتي من المقرر لها يوم 16 أغسطس الجاري".

وأشار:" أتوقع أن النادي الأهلي، يود وضع اسم اللاعب الراحل أحمد رفعت عند التتويج ببطولة الدوري المصري الممتاز تكريما له، ولذلك ينتظر الاحتفال في مباراة مودرن سبورت ".

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حقيقة مفاوضات الزمالك لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا

كشف معتز البطاوي، المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، عن حقيقة الشائعات المتعلقة بوجود عرض من نادي الزمالك لضم ثنائي الفريق أحمد رمضان بيكهام وأحمد ياسر ريان.

وقال البطاوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "اللعيب" على قناة إم بي سي مصر، أن الفريق وضع أهدافًا منذ بداية الموسم ليكون ضمن الأربعة الأوائل في جدول الدوري، لكن الحظ لم يكن حليفهم.

وفيما يتعلق بالشائعات حول انتقال اللاعبين بيكهام وريان إلى الزمالك، أكد البطاوي أن نادي الزمالك نادٍ كبير وعريق ويشرفهم التعامل معه، إلا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تواصل رسمي من الزمالك بخصوص اللاعبين.