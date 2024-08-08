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أحمد جودة - القاهرة - انضم النجم الفرنسي كيليان مبابي لأول مرة لتدريب فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني بعد العودة من جولة الولايات المتحدة ضمن الاستعدادات لبداية الموسم الجديد.

وشهد التدريب الأول للفريق "الملكي" بعد العودة من جولته الأمريكية، ظهور النجم الفرنسي بعد نهاية أجازته السنوية، لينضم لمجموعة اللاعبين الستة الذين عادوا أيضًا وهم: داني كارباخال وفيرلان ميندي وأوريليين تشواميني وإدواردو كامافينغا وجود بيلنغهام، وفيدي فالفيردي.

مبابي يشارك في تدريبات ريال مدريد



على الجانب الآخر، منح الإيطالي كارلو أنشيلوتي باقي اللاعبين راحة من التدريبات للحصول على قسط من الراحة بعد الرحلة الشاقة من الولايات المتحدة لإسبانيا.



واكتملت قائمة بطل أوروبا قبل أيام من الاختبار الرسمي الأول في الموسم بمواجهة بطل الدوري الأوروبي، أتالانتا الإيطالي، على لقب كأس السوبر الأوروبي الأربعاء المقبل على الملعب الوطني في العاصمة البولندية وارسو.