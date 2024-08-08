نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. نيوكاسل يتعاقد مع ويليام أوسولا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن نيوكاسل عبر موقعه الرسمي عن إتمام التعاقد مع المهاجم الدنماركي صاحب الأصول النيجيرية ويليام أوسولا لاعب شيفلد يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووقع الدنماركي أوسولا على عقد انضمامه إلى صفوف نيوكاسل لمدة 5 مواسم، بعدما اجتاز الفحوصات الطبية.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإنجليزية، فإن قيمة صفقة انتقال المهاجم الدنماركي إلى صفوف نيوكاسل بلغت 10 مليون يورو، بالإضافة إلى وجود بعض الامتيازات.

نيوكاسل يضم الدنماركي ويليام أوسولا

وأجرى ويليام أوسولا حوارًا مع الموقع الرسمي للنادي، أعرب خلاله عن سعادته البالغة للانضمام إلى صفوف الفريق.

وقال ويليام أوسولا "أنا سعيد جدًا بوجودي هنا. إنه نادٍ كبير، نادٍ عظيم، لذلك أنا سعيد جدًا بفرصة الانضمام إلى نيوكاسل يونايتد".

وأضاف "إنها فرصة رائعة، وبمجرد أن سمعت عن اهتمام نيوكاسل، أدركت أنه يجب على اغتنام الفرصة للانضمام إلى هذا النادي إذا جاءت، لقد حان الوقت، وأنا سعيد حقًا لوجودي هنا".

وشارك الدنماركي ويليام سولا البالغ من العمر 20 عام الموسم الماضي مع فريقه السابق، في 24 مباراة أحرز خلالهم 3 أهداف.