نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مركز براعم "كرة السلة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد تحت شعار "صيف شبابنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل لاعبو ولاعبات مركز تدريب لعبة كرة السلة بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة بورسعيد- مرانهم الأسبوعي بنادي الحرية للمعاقين تحت قيادة رامي حجازي المدير الفني، احمد عبد العزيز مدرب الفريق.

مركز براعم "كرة السلة" يواصل تدريباته ضمن المشروع القومي للموهبة ببورسعيد

الجدير بالذكر أن المشروع القومي يحظي برعاية أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الذي يولي الواعدين من الرياضيين الموهوبين رعاية ودعما كاملا بهدف خلق جيل جديد من الأبطال الواعدين في الألعاب الفردية والجماعية.

كما يحظي الموهوبين أيضا برعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد محمد عبد العزيز المحضر مدير عام المديريه وخالد النحلة، وكيل المديرية.

يذكر أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببورسعيد يقوده وائل المحلاوي مديرا تنفيذيا للمشروع، ورشا محرم مشرف مالي وزينب عوض اداري مركز السلة براعم بالمشروع.