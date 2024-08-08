نادي الرباط والأنوار يعلن ضم محمد ناجي حارس مرمى نادي بورفؤاد

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الرباط والأنوار "قطاع الناشئين والبراعم" عن إتمام المفاوضات بنجاح بين نادي بورفؤاد ونادي الرباط والأنوار الرياضي، بشأن بيع حارس المرمى محمد ناجي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

نادي الرباط والأنوار يعلن ضم محمد ناجي

يعد محمد ناجي، يعد أحد أبرز نجوم فريق الناشئين مواليد 2005، سينتقل إلى صفوف نادي بورفؤاد.

وأعرب النادي عن فخره بمواصلة إنتاج الأبطال وتطوير المواهب الرياضية، مؤكدًا دعمه لمحمد ناجي في مسيرته المستقبلية مع ناديه الجديد.

يأتي هذا الانتقال كجزء من استراتيجية الناديين لتعزيز فرقهم وتطوير اللاعبين الشباب، حيث يعكف نادي الرباط والأنوار على تهيئة أفضل الظروف للناشئين لضمان تحقيق النجاح والتقدم في مسيرتهم الرياضية.