نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المصري يبدأ معسكره المغلق في الإسكندرية استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتجه النادي المصري اليوم الخميس إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكره المغلق، وذلك استعدادًا لمباراته المرتقبة أمام نظيره فريق البنك الأهلي في إطار منافسات الدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

يسعى الفريق البورسعيدي لتحقيق الفوز والتقدم نحو المراحل النهائية من البطولة، مما يضع الجهاز الفني بقيادة علي ماهر واللاعبين تحت ضغط كبير لتحقيق نتائج إيجابية.

يأمل النادي المصري أن يحقق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، خاصة أن بطولة كأس مصر تمثل فرصة مهمة للفريق للحصول على لقب هذا الموسم.

شدد المدرب علي ماهر على أهمية التركيز والالتزام خلال المعسكر لضمان تحقيق هدف الفريق في التقدم إلى دور الثمانية من البطولة.

موعد مباراة المصري والبنك الأهلي بكأس مصر

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً غدا الجمعة الموافق التاسع من أغسطس الجاري على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد البنك الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباريات عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.